В Англии тренер отметил увольнение из клуба в компании болельщиков и алкоголя

Немецкий тренер Даниэль Штендель, который был уволен из Барнсли 8 октября, на следующий день был замечен в компании болельщиков команды в местном баре.

45-летний специалист был уволен с поста главного тренера Барнсли, который после 11 туров располагается на предпоследней строчке в турнирной таблице Чемпионшипа, одержав лишь одну победу.

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Группа болельщиков Барнсли решила попрощаться со Штенделем перед его отъездом в Германию.

На видео, опубликованном в социальных сетях, специалист выпивает рюмку текилы, а затем обнимает одного из болельщиков.

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