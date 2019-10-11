В Англії тренер відзначив звільнення з клубу в компанії уболівальників та алкоголю

Німецький тренер Даніель Штендель, який був звільнений з Барнслі 8 жовтня, наступного дня був помічений в компанії уболівальників команди у місцевому барі.

45-річний фахівець був звільнений з посади головного тренера Барнслі, який після 11 турів розташовується на передостанній сходинці в турнірній таблиці Чемпіоншипу, здобувши лише одну перемогу.

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Група вболівальників Барнслі вирішила попрощатися зі Штенделем перед його від'їздом до Німеччини.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, фахівець випиває чарку текіли, а потім обіймає одного з уболівальників.

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