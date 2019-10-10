Эскорт, наркотики, алкоголь: экс-форвард ПСЖ и Милана Менез ярко покуражился в Мексике – он наказывал Украину в Донецке

Бывший нападающий Монако, Ромы, Пари Сен-Жермен, Милана и ряда других клубов Жереми Менез еще долго будет вспоминать мексиканский период своей карьеры.

Воспоминания, правда, имеют признаки скандальности. Фотографии вечеринок 32-летнего француза обнародовали мексиканские СМИ.

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На них Менез развлекается с наркотиками и алкоголем в компании эскортницы. При этом яркие моменты жизни в Мексике касались исключительно деятельности форварда за пределами поля. Матчи же Америки Менез часто пропускал якобы из-за травмы, а в 2019 году провел за "орлов" лишь 7 матчей во всех турнирах (0 голов).

По информации прессы, руководство Америки решило разорвать контракт со скандальным игроком едва узнав о его образе жизни. Но долго безработным Менез не был. В конце сентября он подписал 1-летнее соглашение с клубом французской Лиги 2 ФК Париж.

Жереми Менез заявил о себе на полную громкость в Монако в конце "нулевых", а лучший сезон в карьере провел за Милан. В кампании 2014/15 он забил 16 голов в 33-х матча Серии А. Кроме того, в активе Менеза 24 матча и 2 гола в составе сборной Франции. Именно он открыл счет в матче против сборной Украины (2:0) на Евро-2012 в Донецке.

Jérémy Ménez est heureux au Paris FC.pic.twitter.com/IlncpJ1K2T — Clooz (@clooz2012) October 9, 2019

JAJAJAJJA HIJO DE LA VERGA.



Seguro se chingaba su pericazo para no verse crudo en los entrenamientos de la mañana. EL MEJOR JUGADOR FRANCÉS QUE SE HA PARIDO. pic.twitter.com/Idve9YkMN3 — Matalos papi 2.0 (@eduardoo0598) October 8, 2019

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