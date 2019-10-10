Эскорт, наркотики, алкоголь: экс-форвард ПСЖ и Милана Менез ярко покуражился в Мексике – он наказывал Украину в Донецке

Бывший нападающий Монако, Ромы, Пари Сен-Жермен, Милана и ряда других клубов Жереми Менез еще долго будет вспоминать мексиканский период своей карьеры.
Воспоминания, правда, имеют признаки скандальности. Фотографии вечеринок 32-летнего француза обнародовали мексиканские СМИ.
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На них Менез развлекается с наркотиками и алкоголем в компании эскортницы. При этом яркие моменты жизни в Мексике касались исключительно деятельности форварда за пределами поля. Матчи же Америки Менез часто пропускал якобы из-за травмы, а в 2019 году провел за "орлов" лишь 7 матчей во всех турнирах (0 голов).
По информации прессы, руководство Америки решило разорвать контракт со скандальным игроком едва узнав о его образе жизни. Но долго безработным Менез не был. В конце сентября он подписал 1-летнее соглашение с клубом французской Лиги 2 ФК Париж.
Жереми Менез заявил о себе на полную громкость в Монако в конце "нулевых", а лучший сезон в карьере провел за Милан. В кампании 2014/15 он забил 16 голов в 33-х матча Серии А. Кроме того, в активе Менеза 24 матча и 2 гола в составе сборной Франции. Именно он открыл счет в матче против сборной Украины (2:0) на Евро-2012 в Донецке.
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