В Англии могут запретить игру головой – FA проведет решающее тестирование среди игроков младше 12 лет
Английский футбол стоит на пороге революционных перемен, утверждают авторитетные британские медики.
Футбольная ассоциация Англии вводит запрет на умышленную игру головой для спортсменов, которым ещё не исполнилось 12 лет. Решение вступает в силу уже в сезоне 2022/23. Оно введено в рамках испытания, направленного на избежание травм мозга в футболе – как сообщает BBC Sport, в случае успешного тестирования запрет распространят на все матчи в упомянутой возрастной группе, начиная с сезона 2023/24.
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Бан связан с выводами британских медиков. В частности, исследования футбола и черепно-мозговых травм под руководством консультанта-невропатолога доктора Вилли Стюарта показали, что профессиональные футболисты в три с половиной раза чаще умирают от деменции, чем люди того же возраста в общей популяции.
Доктор Адам Уайт, старший преподаватель кафедры спорта и тренерских наук в Университете Оксфорд Брукс, назвал тестирование бана на игру головой "переломным моментом" для футбола. "Это не только поможет предотвратить сотрясение мозга, но и остановит хроническую травматическую энцефалопатию", – заявил авторитетный медик.
Запрет не станет шоком Туманного Альбиона. В Англии, Шотландии и Северной Ирландии детей до 11 лет больше не учат играть головой во время тренировок, а инструкции FA для тренеров ограничивают количество ударов головой для более старших возрастных групп. В прошлом году новые рекомендации потребовали, чтобы профессиональные футболисты в Англии ограничивались 10 "сильными ударами головой" в неделю во время тренировок.
Вероятно, что подобная практика связана с диагнозами футбольных легенд Англии. В частности, экс-нападающий Вест Бромвича Джефф Эстл и чемпионы мира 1966 года, включая Джека Чарльтона и Нобби Стайлза, умерли от заболеваний головного мозга, а у сэра Бобби Чарльтона Юнайтед диагностировали деменцию.
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