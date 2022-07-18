Футбольная ассоциация Англии вводит запрет на умышленную игру головой для спортсменов, которым ещё не исполнилось 12 лет. Решение вступает в силу уже в сезоне 2022/23. Оно введено в рамках испытания, направленного на избежание травм мозга в футболе – как сообщает BBC Sport, в случае успешного тестирования запрет распространят на все матчи в упомянутой возрастной группе, начиная с сезона 2023/24.

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Бан связан с выводами британских медиков. В частности, исследования футбола и черепно-мозговых травм под руководством консультанта-невропатолога доктора Вилли Стюарта показали, что профессиональные футболисты в три с половиной раза чаще умирают от деменции, чем люди того же возраста в общей популяции.

Доктор Адам Уайт, старший преподаватель кафедры спорта и тренерских наук в Университете Оксфорд Брукс, назвал тестирование бана на игру головой "переломным моментом" для футбола. "Это не только поможет предотвратить сотрясение мозга, но и остановит хроническую травматическую энцефалопатию", – заявил авторитетный медик.

Запрет не станет шоком Туманного Альбиона. В Англии, Шотландии и Северной Ирландии детей до 11 лет больше не учат играть головой во время тренировок, а инструкции FA для тренеров ограничивают количество ударов головой для более старших возрастных групп. В прошлом году новые рекомендации потребовали, чтобы профессиональные футболисты в Англии ограничивались 10 "сильными ударами головой" в неделю во время тренировок.

Вероятно, что подобная практика связана с диагнозами футбольных легенд Англии. В частности, экс-нападающий Вест Бромвича Джефф Эстл и чемпионы мира 1966 года, включая Джека Чарльтона и Нобби Стайлза, умерли от заболеваний головного мозга, а у сэра Бобби Чарльтона Юнайтед диагностировали деменцию.

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