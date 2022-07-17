Товарищеские матчи

Тоттенхэм – Севилья – 1:1

Голы: Кейн, 50 – Ракитич, 64

Кельн – Милан – 1:2

Голы: Диц, 86 – Жиру, 16, 36

Интер – Монако – 2:2

Голы: Гальярдини, 42, Асслани, 60 – Головин, 7, Бен-Йеддер, 30

Рома – Портимоненсе – 2:0

Голы: Трипи, 27, Дзаньоло, 71

Швед забил прямым ударом с углового и ассистировал, Кухаревич тоже положил гол – именитые клубы пострадали от украинцев

Тоттенхэм в Южной Корее сыграл вничью с Севильей. Любимец местных фанатов Хын Мин Сон не забил, но ассистировал на Харри Кейна. На результативный удар англичанина своим голом ответил Иван Ракитич – 1:1 в итоге.

Интер уже к 30-й минуте умудрился получить два мяча от Монако. Случилось настоящее чудо, которое вряд ли повторится в ближайшем будущем – российский футболист, чудом оказавшийся в Европе, оформил гол+пас. Команда Индзаги сократила отставание еще до перерыва, а во втором тайме отыгралась усилиями новичка Асслани, удачно сыгравшего на добивании после удара Лукаку. 2:2.

Милан разобрался с Кельном. Дубль оформил Оливье Жиру – отметим роскошный пас пяткой Анте Ребича в моменте с первым голом. Француз после передачи хорвата тоже эффектно разобрался с кипером и открыл счет. Заслуженный лайк от Стефано Пиоли.

Второй гол тоже получился красивым. Браим Диас разогнал контратаку, которую обводным ударом в дальнюю девятку завершил Жиру. Кельн ответил лишь одним голом на последних минутах.

Рома под руководством Жозе Моуринью продолжает подготовку к сезону в Португалии. "Джалоросси" обыграли скромный Портимоненсе – команду со второй половины турнирной таблицы. Победу римлянам принесли точные удары молодого Трипи и Николо Дзаньоло, на которого претендует туринский Ювентус. Впрочем, о трансфере пока речь не идет – 22-й номер вышел на второй тайм с капитанской повязкой и благодаря своей настойчивости сумел забить.

УЕФА объявил распределение денег в Лиге чемпионов-2022/23 – сколько уже заработал Шахтер, сколько может достаться Динамо