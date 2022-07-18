В Англії можуть заборонити гру головою – FA проведе вирішальне тестування серед гравців віком до 12 років
Англійський футбол стоїть на порозі революційних змін, стверджують авторитетні британські медики.
Футбольна асоціація Англії вводить заборону на навмисну гру головою для спортсменів, яким ще не виповнилось 12 років. Це рішення вступає в силу вже у сезоні 2022/23. Воно введене в рамках випробування, спрямованого на уникнення травм мозку в футболі – як повідомляє BBC Sport, в разі успішного тестування заборону на гру головою поширять на всі матчі у згаданій віковій групі, починаючи з сезону-2023/24.
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Бан пов'язаний із висновками британських медиків. Зокрема, дослідження футболу та черепно-мозкових травм під керівництвом консультанта-невропатолога доктора Віллі Стюарта показали, що професійні футболісти в три з половиною рази частіше помирають від деменції, ніж люди того ж віку в загальній популяції.
Доктор Адам Вайт, старший викладач кафедри спорту та тренерських наук в Університеті Оксфорд Брукс, назвав тестування бану на гру головою "переломним моментом" для футболу. "Це не тільки допоможе запобігти струсу мозку, але й зупинить хронічну травматичну енцефалопатію", – заявив авторитетний медик.
Заборона не стане шоком для Туманного Альбіону. В Англії, Шотландії та Північній Ірландії дітей віком до 11 років більше не навчають грати головою під час тренувань, а інструкції FA для тренерів обмежують кількість ударів головою для старших вікових груп. Минулого року нові рекомендації вимагали, аби професійні футболісти в Англії обмежувалися 10 "сильними ударами головою" на тиждень під час тренувань.
Вочевидь, подібна практика пов'язана з діагнозами футбольних легенд Англії. Зокрема, екс-нападник Вест Бромвіча Джефф Естл і чемпіони світу 1966 року, включно з Джеком Чарльтоном і Ноббі Стайлзом, померли від захворювань головного мозку, а у сера Боббі Чарльтона Юнайтед діагностували деменцію.
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