Футбольна асоціація Англії вводить заборону на навмисну гру головою для спортсменів, яким ще не виповнилось 12 років. Це рішення вступає в силу вже у сезоні 2022/23. Воно введене в рамках випробування, спрямованого на уникнення травм мозку в футболі – як повідомляє BBC Sport, в разі успішного тестування заборону на гру головою поширять на всі матчі у згаданій віковій групі, починаючи з сезону-2023/24.

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Бан пов'язаний із висновками британських медиків. Зокрема, дослідження футболу та черепно-мозкових травм під керівництвом консультанта-невропатолога доктора Віллі Стюарта показали, що професійні футболісти в три з половиною рази частіше помирають від деменції, ніж люди того ж віку в загальній популяції.

Доктор Адам Вайт, старший викладач кафедри спорту та тренерських наук в Університеті Оксфорд Брукс, назвав тестування бану на гру головою "переломним моментом" для футболу. "Це не тільки допоможе запобігти струсу мозку, але й зупинить хронічну травматичну енцефалопатію", – заявив авторитетний медик.

Заборона не стане шоком для Туманного Альбіону. В Англії, Шотландії та Північній Ірландії дітей віком до 11 років більше не навчають грати головою під час тренувань, а інструкції FA для тренерів обмежують кількість ударів головою для старших вікових груп. Минулого року нові рекомендації вимагали, аби професійні футболісти в Англії обмежувалися 10 "сильними ударами головою" на тиждень під час тренувань.

Вочевидь, подібна практика пов'язана з діагнозами футбольних легенд Англії. Зокрема, екс-нападник Вест Бромвіча Джефф Естл і чемпіони світу 1966 року, включно з Джеком Чарльтоном і Ноббі Стайлзом, померли від захворювань головного мозку, а у сера Боббі Чарльтона Юнайтед діагностували деменцію.

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