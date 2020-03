Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантині

Ювентус дозволив уболівальникам безкоштовно дивитися клубне ТВ. "Б'янконері" опублікували на офіційному сайті промокод, за яким можна переглядати матчі, хайлайти та інші відеоматеріали протягом 30 днів. Цікаво, що трохи раніше популярний порносайт PornHub відкрив безкоштовний преміум-доступ для користувачів з Італії, вимушених сидіти вдома через пандемію коронавірусу.

Після зараження Даніеле Ругані Ювентус відправив на карантин 121 співробітника клубу. Серія А, як і ще чотири топ-чемпіонати, пішла на вимушений відпочинок. За найбільш оптимістичних прогнозів футбол повернеться на початку квітня. Найгірший, але досить імовірний варіант – дострокове завершення першостей.

JUVENTUS TV GRATIS PER UN MESE!



Vi diamo una mano per restare a casa: inserite il codice JUVE30DAYS e potrete provare gratuitamente tutto il mondo @JuventusTV per un mese!* https://t.co/5elIBv6RD8



*offerta valida solo sui pass mensilihttps://t.co/kh2Q5xMRa3 pic.twitter.com/cACS6oIT2t