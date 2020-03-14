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КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛЬВІВ - КАРПАТИ

Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантині

16:45 2169 Читать на русском
Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантині
Так виглядає більшість арен Європи прямо зараз

Коронавірус тимчасово змінив життя усієї планети, а футбол не став винятком. Провідні європейські першості повністю паралізовано, інші – проходять без глядачів. "Футбол 24" показує, чим займаються зірки на карантині.

Ювентус дозволив уболівальникам безкоштовно дивитися клубне ТВ. "Б'янконері" опублікували на офіційному сайті промокод, за яким можна переглядати матчі, хайлайти та інші відеоматеріали протягом 30 днів. Цікаво, що трохи раніше популярний порносайт PornHub відкрив безкоштовний преміум-доступ для користувачів з Італії, вимушених сидіти вдома через пандемію коронавірусу.

Клуб екс-зірки УПЛ поповнив список постраждалих від коронавірусу

Після зараження Даніеле Ругані Ювентус відправив на карантин 121 співробітника клубу. Серія А, як і ще чотири топ-чемпіонати, пішла на вимушений відпочинок. За найбільш оптимістичних прогнозів футбол повернеться на початку квітня. Найгірший, але досить імовірний варіант – дострокове завершення першостей.

Чинний володар "Золотого м'яча" не впадає у відчай. Мессі самотужки підтримує форму і розвиває власний бренд одягу TheMessiStore.

А ось наймолодший син капітана Барси, Чіро, грається з Халком. Ні, це не відомий кіногерой, а величезний пес, який розважає зіркове сімейство в Кастельдефельс.

#nosquedamosencasa ‍♀️

Публикация от Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Роналдо-джуніор, який "переховується" з батьком на Мадейрі, організував планетарну перекличку в Інстаграм. Щодо актуальності світлини є певні сумніви – занадто різка зміна зачісок...

Роналду виступив із заявою стосовно коронавірусу

Карім Бензема підтримує флешмоб "Ми залишаємось вдома". Іспанія ввела надзвичайний стан. Форвард Реала працює з залізом.

Призупинення Прімери – великий шанс для Марко Асенсіо, який відновлюється від страшної травми. Ще один представник табору "вершкових" може провести два-три завершальні матчі, якщо, чемпіонат все ж дограють.

Вожак мадридського гранда Серхіо Рамос не перестає дивувати своїм чудернацьким стилем, навіть у чотирьох стінах. Леопардові штані – останній писк моди від легенди. Брутальність, схоже, залишилась на футбольному полі.

Неймар проганяє коронавірус з маскою у стилі Mortal Kombat. Бразилець вперше за три роки пройшов стадію 1/8 фіналу ЛЧ, але несподівана зараза паралізувала єврокубки.

Спортдир Борусії Д присоромив бразильця за картинне падіння у сутичці з Джаном

Мбаппе також говорить "сorona out", щоправда його образ не настільки ефектний як у Нея. До слова, молодий француз перед матчем з Борусією вже робив тест на коронавірус.

?... #CoronaOut

Публикация от Kylian Mbappé (@k.mbappe)

День народження – сумне свято... Іван Ракітіч був змушений вдома відзначати свої 32 через сотні випадків зараження коронавірусом в Каталонії. Кохана Ракель принесла шампанське з полуницею прямо в ліжко і солодко поцілувала.

Поки головний тренер Арсенала Мікель Артета оговтується від COVID-19, центральний захисник "канонірів" Давід Луїс рубається на приставці. Карантин, стрілялка, хороший настрій.

Господар Енфілда Маркос Льоренте насолоджується відпочинком з домашніми улюбленцями. Прибив Ліверпуль, а тепер можна погратися з песиками.

Нехтування коронавірусом, послідовник Бекхема і велика зірка майбутнього, або Вольфсбург – Шахтар як матч "безсмертних"

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