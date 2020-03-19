В Италии готовятся к возобновлению чемпионата – известна дата начала турнира

Президент итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил, что чемпионат Италии планируют возобновить 3 мая.

"Мы начали работать над новым календарем, согласно которому чемпионат возобновится 3 мая и пройдет до 30 июня. Возможно, придется затронуть несколько дней в июле. Мы уже направили запрос властям страны, а также ФИФА и УЕФА. Очевидно, мы примем во внимание международный перерыв, который УЕФА наметил на начало июня, чтобы доиграть отборочные матчи Евро-2021.

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Мы должны быть уверены, что турнир сможет восстановиться 3 мая. По целому ряду причин лучшая дата завершения – 30 июня, однако могут произойти непредвиденные обстоятельства, через которые розыгрыш продлится до 30 июля", – цитирует Гравину издание Football Italia.

Напомним, Италия является главным центром вспышки коронавируса в Европе. По состоянию на 19 марта в стране инфицировано 35713 человек. Зафиксировано 2978 летальных исходов, еще 4025 человек полностью вылечились.

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