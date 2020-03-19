toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

АПЛ перенесла дату возобновления чемпионата

15:39 92 Читати українською
АПЛ перенесла дату возобновления чемпионата
Игроки Ливерпуля / AP

Футбол не вернется на стадионы Англии как минимум до конца апреля.

"Мы объединены своей приверженностью найти пути возобновления футбольного сезона 2019/20 и обеспечить проведение всех отечественных и европейских клубных лиг и кубковых матчей, как только это будет безопасно и возможно.

В Италии готовятся к возобновлению чемпионата – известна дата начала турнира

Мы коллективно поддержали УЕФА в переносе Евро-2020, чтобы создать пространство в календаре, и гарантировать, что отечественные и европейские матчи чемпионатов и кубков будут иметь больше возможностей для проведения матчей и, тем самым, поддерживать целостность каждого соревнования.

Мы коллективно согласились с тем, что профессиональные матчи в Англии будут отложены до 30 апреля. Кроме того, Совет ФА согласилась перенести дату окончательного завершения чемпионата с 1 июня на неопределенный срок", – говорится в официальном заявлении на сайте АПЛ.

Добавим, что почти вся футбольная Европа находится на карантине из-за пандемии коронавируса.

Евро-2020 перенесено, Украина с риском остаться без Шевченко – кто выиграл и проиграл от решения УЕФА

blog_ava
В Италии готовятся к возобновлению чемпионата – известна дата начала турнира
12:42
410
Теги
Англия АПЛ коронавирус Футбольная ассоциация Англии (FA)
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
42
мин
Шахтер
19:55
Вольфсбург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук