АПЛ перенесла дату возобновления чемпионата

Футбол не вернется на стадионы Англии как минимум до конца апреля.

"Мы объединены своей приверженностью найти пути возобновления футбольного сезона 2019/20 и обеспечить проведение всех отечественных и европейских клубных лиг и кубковых матчей, как только это будет безопасно и возможно.

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Мы коллективно поддержали УЕФА в переносе Евро-2020, чтобы создать пространство в календаре, и гарантировать, что отечественные и европейские матчи чемпионатов и кубков будут иметь больше возможностей для проведения матчей и, тем самым, поддерживать целостность каждого соревнования.

Мы коллективно согласились с тем, что профессиональные матчи в Англии будут отложены до 30 апреля. Кроме того, Совет ФА согласилась перенести дату окончательного завершения чемпионата с 1 июня на неопределенный срок", – говорится в официальном заявлении на сайте АПЛ.

Добавим, что почти вся футбольная Европа находится на карантине из-за пандемии коронавируса.

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