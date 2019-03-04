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Лезвие в руках: игрок начал резать соперников во время матча – жуткое видео из Турции

11:14 87 Читати українською
Лезвие в руках: игрок начал резать соперников во время матча – жуткое видео из Турции
Мансур Чалар / twitter

Жуткий инцидент произошел во время поединка третьего по силе дивизиона чемпионата Турции.

Матча между командами Амедспор и Сакарьяспор чуть не закончился трагедией. Один из игроков Амедспора Мансур Чалар смог незаметно пронести на поле лезвие и сделал поединок третьего дивизиона в Турции очень известным.

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Чалар уже во время традиционного рукопожатия игроков начал применять лезвие, которое он держал в руке, против соперников. Причем его действия долгое время не замечали. Некоторые футболисты Сакарьяспора не сразу поняли, что происходит, однако уже после встречи в сети появились фотографии порезов и ран, которые им нанес Мансур лезвием.

Руководство Амедспора встало на защиту своего игрока, утверждая, что информацию, которую распространяют в СМИ – клевета и "грязные слухи".

Теги
Турция
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