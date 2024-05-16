“Каждый человек, который разбирается в футболе, понимает, что Шахтер очень сильно изменился с приездом Марино Пушича и его тренерского штаба. Хочу сказать, я рад, что он здесь. И мы все будем очень рады, если он останется. А я уверен, что он останется с нами.

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Это тренер, который взял команду в очень тяжелый момент, скажем так, за 40 часов до игры с Барселоной. Он прошел группу Лиги чемпионов, выиграл Кубок, выиграл чемпионство. Поэтому мы можем только поздравить его и тренерский штаб с отличной работой в течение этих пяти месяцев", – приводит слова Срны пресс-служба Шахтера.

В последнее время Пушича связывали с возвращением в Фейеноорд или в штаб Арне Слота, который готовится возглавить Ливерпуль. Действующий контракт боснийца с Шахтером рассчитан до лета 2026 года.

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