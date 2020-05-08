"Уже їде дах": Зінченку набридло терпіти в Манчестері

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко зізнався, що карантин і відсутність футболу даються йому вкрай важко.

"Якщо описати карантин в трьох словах: "неможливо більше терпіти". Насправді, кожен скучив за футболом, уже дах їде.

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Судячи з Instagram, більшість хлопців перебувають вдома. Гюндоган, Сане, Отаменді та Агуеро залишилися в Манчестері, Канселу та Бернарду в Португалії, бразильці в Бразилії. В загальному чаті активності мало, у всіх сім'ї, діти, свої турботи. Всі жартують, що це найнудніша група у світі", – цитує Зінченка сайт телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Манчестер Сіті проводив свій останній матч два місяці тому, після чого АПЛ пішла на вимушену паузу.

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