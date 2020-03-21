Зинченко – лидер и креативный центр сборной Украины, благодаря его прогрессу нас считают темной лошадкой Евро

Сборная Украины стала одним из главных сюрпризов отбора к Евро-2020, выиграв группу с действующим чемпионом континента Португалией. Ключевой элемент системы "сине-желтых" – Александр Зинченко, который в прошлом сезоне пробился в основу Манчестер Сити на позиции левого защитника, а в национальной сборной разрывает в полузащите. Аналитический портал Total Football Analysis подготовил материал о Саше.

Прогресс в Манчестер Сити

Манчестер Сити приобрел Зинченко летом 2016 года за 2 миллиона фунтов. Первый сезон он с переменным успехом провел на правах аренды в ПСВ. Затем вернулся в Англию и приблизился к основе Сити. В команде возникли серьезные проблемы с левыми защитниками, что позволило украинцу прорваться в стартовый состав.

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Зинченко на позиции левого защитника стал важной составляющей мощной системы Манчестер Сити. Его стиль прекрасно подошел "горожанам". Пеп Гвардиола часто использует тактику инвертированных фулбеков. Наставник перепробовал в такой роли многих исполнителей, однако Зинченко выглядит лучше всех. Это можно связать с тем, что в сборной Украины он играет центрального полузащитника.

Возникают ситуации, когда в центре внимания неидеальная игра Зинченко при обороне один в один. Однако чаще на первый план выходят его атакующие навыки – Александр имеет огромное влияние на футбол команды. Его присутствие в опорной зоне сверхважное для билд-апа и в фазе атаки.

Впрочем, в сборной Украины Зинченко имеет иную роль. Прежде чем сконцентрироваться на нем, рассмотрим структуру полузащиты Андрея Шевченко в целом.

Как выглядит полузащита сборной Украины

Обычно Шевченко играет по схеме 4-3-3. Форма центрального треугольника зависит от соперника и стиля игры, который тренер выбирает на конкретный матч. Против доминантных команд Украина выходит с двумя опорниками – это придает мощности обороне, как в победном поединке с Португалией. В таком случае один полузащитник выдвигается немного выше и пытается разгонять атаки, как только его команда отбирает мяч.

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Когда Украина использует такую ​​схему, Зинченко выходит левым опорником – на этой позиции он может лучше использовать как атакующие, так и оборонительные навыки. В защите 23-летний футболист образцово закрывает пространство в опорной зоне.

В других случаях Зинченко исполняет роль одной из "восьмерок". Чаще выходит слева, но с легкостью может сыграть и ближе к правому краю. Он почти идеальный хавбек бокс-ту-бокс в системе Шевченко. В матчах, где Украина может полностью реализовать свой стиль, Шевченко ставит одного опорника, а две "восьмерки" могут посвятить себя атаке и комбинировать с тройкой форвардов.

Грамотная работа на оборону

Без мяча украинские хавбеки формируют блок перед защитниками, который закрывает сопернику варианты атак по центру. Зинченко, как правило, берет на себя полуфланг – зону между левым центрбеком и левым фулбеком. Он использует свою тактическую подкованность и перехватывает все передачи, направленные туда. В отборе к Евро-2020 Зинченко в среднем набирал 5,64 перехвата и 7,25 оборонного единоборства (55,6% успешных) за матч.

Эта позиция очень подходит Зинченко. Статистика перехватов показывает, что он отлично читает игру. У Александра достаточно знаний и умений для роли "восьмерки", в то же время у него меньше непосредственных оборонительных обязанностей, чем на позиции крайнего защитника в Манчестер Сити.

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При необходимости Зинченко опускается в заднюю линию по обе стороны от левого защитника. Мы видели подобное в матче с Португалией. Украина в первом тайме повела со счетом 2:0 и глубже соорудила оборону, пытаясь поймать соперника на контратаке. Зинченко, как и другой центрхав, фактически сел на одну линию с защитниками.

Такая тактика действует благодаря гибкости Зинченко. В Манчестер Сити он существенно подтянул работу в обороне, а Шевченко пользуется дивидендами.

Зинченко также дает больше свободы левом фулбеку. Поскольку рядом находится игрок уровня Ман Сити, который способен в любой момент прикрыть зону, крайний защитник может свободно ходить в атаку, или персонально выдвигаться за оппонентом вглубь поля. Зинченко легко подстрахует.

На примере выше Литва готовит атаку через левый фланг Украины. Когда вингер получит пас, украинский фулбек выдвигается вперед и прессингует визави. Тот должен отступать, а левый защитник продолжает давить, оставляя свою зону.

Зинченко грамотно читает ситуацию и сам закрывает позицию на левом фланге – целостность линии защиты сохраняется, провалов нет.

Атакующий талант Зинченко

В плане атаки разница между Зинченко в Манчестер Сити и Зинченко в сборной Украины ощутима. Его воспитывали атакующим полузащитником, поэтому Александр способен вести игру с разных точек поля. Ниже можно увидеть тепловую карту Зинченко в квалификации к Евро-2020.

23-летний хавбек по-настоящему сияет на позиции "восьмерки", выступая метрономом атак сборной Украины. Ниже карта передач "сине-желтых" из победного матча против Сербии. Можно проследить, насколько мощное влияние у Зинченко на игру команды: он располагается по центру структуры и активно взаимодействует со всеми партнерами.

Зинченко отдает в среднем 71 передачу с точностью 90%. В финальную треть – 10,6 за матч, 91% точности. Он полезен, когда разгоняет атаки из глубины. А когда команда теряет мяч, Александр сразу находится в удобной позиции для обороны.

Главный козырь Зинченко в том, что он в любом месте в любой момент отлично видит поле. На примере ниже он во время позиционной атаки расположился в полуфланге. Степаненко смещается вправо и имеет мало вариантов. Зинченко быстро оценивает ситуацию, видит свободное пространство и открывается туда под передачу.

Еще не получив пас, Зинченко уже ищет следующий путь развития атаки. И быстро находит зону, в которую врывается левый защитник. Как только мяч оказывается в ногах Александра, он мгновенно разрезает оборону соперника пасом через несколько линий в коридор фулбеку.

Зинченко пытается находить дыры в задней линии соперников. Используя свой прекрасный игровой интеллект, ищет свободные островки и открывается под партнеров. За матч он наносит 1,34 удара и отдает 1,61 ключевой передачи. Очень полезными становятся его подключения в финальную треть.

В этой ситуации Зинченко видит возможность ворваться в штрафную. Атака идет справа, а он перемещается в зону центрфорварда и предлагает себя.

Когда Украина перевела мяч в центр, задняя линия Литвы попыталась создать офсайдную ловушку, сделав шаг вперед. Зинченко воспользовался ситуацией, нашел свободный клочок и избежал офсайда благодаря выверенной передаче Марлоса между двумя центрбеками. Так Украина открыла счет во встрече.

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Украина – одна из темных лошадок перенесенного Евро-2020. Команда Шевченко в отборе набрала отличную форму и с энтузиазмом ждет финальной части. Во время того турнира можно будет оценить способности Зинченко во всей красе. Украинец сделал себе имя, играя левого защитника в Манчестер Сити, но на Евро-2020 сможет доказать, что должен получить шанс в полузащите английской команды.

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