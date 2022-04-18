"Во-первых, назначенная дата сбора – это сроки ФИФА и УЕФА. Если кто-нибудь из игроков Динамо или Шахтера получит травму, будут лечить их клубы. Когда Беседин получил на Евро серьезное повреждение и выбыл на пять месяцев, в первые пять дней из него сделали героя, а потом никто из УАФ ему даже не позвонил и не спросил о его самочувствии.

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Во-вторых, зарплаты тоже платят клубы. В УАФ хотят, чтобы Суркис платил зарплаты, а они будут тренироваться. Надо с уважением относиться друг к другу. Сейчас непростое время для каждого. Я не мальчик, мне 63 года и не надо меня пугать, ничего плохого для страны не сделал. Уже говорят, очередь выстроилась национализировать Динамо? Я знаю, откуда ноги растут и кто распространяет эту информацию.

Это исходит от УАФ. Вы ведь прекрасно знаете, какие у нас отношения в последнее время. Информацию о якобы вывезенных мною 17 миллионах тоже распространяют они. Это все идет от Павелко и Костюченко. Я чхать хотел на эти слухи (якобы Динамо находится под угрозой расформирования, – прим.). Я уверен, что война окончится нашей победой, а потом мы во всем разберемся. Я не знаю, какую цель они преследуют, но уже 8 лет эти деятели воюют с Динамо", – отметил Суркис в интервью Fanday.

Напомним, вчера разгорелся конфликт из-за того, что руководство Динамо отказалось отпускать своих игроков в расположение сборной Украины на сборы, которые должны начаться 29 апреля. "Бело-синие" хотят отправить своих игроков 23 мая. Братьев Суркисов обвинили в вывозе 17 миллионов долларов за пределы Украины.

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