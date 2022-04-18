"По-перше, призначена дата збору – це не терміни ФІФА та УЄФА. Якщо хтось із гравців Динамо чи Шахтаря отримає травму, лікуватимуть їх клуби. Коли Бєсєдін отримав на Євро серйозне пошкодження і вибув на п'ять місяців, у перші п'ять днів із нього зробили героя, а потім ніхто з УАФ йому навіть не подзвонив і не спитав про його самопочуття.

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По-друге, зарплати також платять клуби. В УАФ хочуть, щоб Суркіс платив зарплати, а вони тренуватимуть. Треба з повагою ставитись один до одного. Нині непрості часи для кожного. Я не хлопчик, мені 63 роки і не треба мене лякати, нічого поганого для країни не зробив. Вже кажуть черга вишикувалася націоналізувати Динамо? Я знаю, звідки ноги ростуть і хто поширює цю інформацію.

Це йде від УАФ. Ви ж чудово знаєте, які у нас стосунки останнім часом. Інформацію про нібито вивезені мною 17 мільйонів теж поширюють вони. Це все йде від Павелка та Костюченка. Я чхати хотів на ці чутки (нібито Динамо перебуває під загрозою розформування, – прим.). Я впевнений, що війна закінчиться нашою перемогою, а потім ми у всьому розберемося. Я не знаю, що вони мають на меті, але вже 8 років ці діячі воюють з Динамо", – зазначив Суркіс у інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, вчора розгорівся конфлікт через те, що керівництво Динамо відмовилось відпускати своїх гравців до розташування збірної України на збори, які мають початись 29 квітня. "Біло-сині" ж хочуть відправити своїх гравців 23 травня. Братів Суркісів звинуватили у вивезенні 17 мільйонів доларів за межі України.

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