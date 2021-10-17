Ворскла обыграла Александрию в рамках 11-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Команды провели очень яркий поединок, который помрачила только тяжелая травма Кирилла Ковальца. Возможно, именно лидера полузащиты и не хватило Александрии.

Ковалец получил жуткую травму в матче с Ворсклой – лидер Александрии покинул поле на носилках

Ворскла благодаря дублю Рангеля еще до перерыва оформила себе комфортное преимущество, а во втором мастерства Ризныка хватило, чтобы удержать победу. Хотя однажды александрийцы все же заставили капитулировать голкипера сборной Украины.

Благодаря этой победе Ворскла набрала 24 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице УПЛ. Тогда как Александрия осталась на шестой строчке.

Ворскла удержала победу над Александрией в феерическом матче с дублем Рангеля, тремя удалениями и ужасной травмой