Программу дня в УПЛ закрывал матч на КСК "Ника", где Александрия принимала Ворслу. Полтавчане в случае победы вернулись бы на третью позицию в турнирной таблице, однако сделать это было непросто – их соперник в текущем сезоне приобрел славу грозы авторитетов, а полтавчане приехали на игру в ослабленном составе. Из-за вспышки коронавируса в заявку не попали Пуцлин, Чеснаков, Бондаренко и Вакула, а Якубу остался дома из-за проблем со спиной. Как следствие, в запасе "зелёно-белых" находилось всего пять футболистов.

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Александрийцы попытались воспользоваться трудностями соперника, начав поединок в очень высоком темпе. Уже на 2-й минуте Спинелли пяткой выводил Одарюка на ударную позицию в штрафной, но выстрел у него не получился. Ещё через две минуты Одарюк пробивал метров с 20-ти в руки Ризныку, а на 7-й Спинелли замкнул навес с правого фланга – получилось высоковато. Ворскла наказала за расточительность на 14-й минуте: Пешич исполнил подачу с правого фланга, а Рангель, перепрыгнув Бабогло, пробил головой – 0:1! Это был первый удар гостей в матче.

На этом проблемы Александрии не завершились. На 20-й минуте Ковалец вступил в верховую борьбу со Скляром и неудачно приземлился, страшно вывернув колено. Спортивные медики в соцсетях подозревают, что Кирилл порвал крестообразную связку. Вместо него на поле вышел Рыбалка.

Сергей мог стать героем на 28-й минуте, замкнув подачу Кирюханцева на дальнюю штангу, однако его удар с нескольких метров прошёл мимо ворот. В последующие 10 минут Ворскла продолжала отбиваться, иногда сбиваясь на панические выносы – впрочем, александрийцам постоянно чего-то не хватало в завершении. На 39-й же минуте публика была шокирована, ведь Ворскла вторым же своим выстрелом забила ещё один гол! Получилось красиво: Тилль в центре принял поперечный пас от Рангеля и запустил шикарную диагональ Степанюку, а тот с левого края штрафной прострелил на линию штрафной – Рангель же оттуда пробил в касание. Точно в дальний угол. 2:0.

Александрия уже на 41-й минуте могла сократить отставание – это Спинелли замкнул подачу с фланга ударом головой в правый угол. Мяч попал в штангу и начал падать за линию ворот, однако Ризнык, лёжа на газоне, отвёл сферу рукой и сразу же выбил её ногой! В конце концов, отдыхать футболисты отправились при комфортном преимущества Ворсклы.

В раздевалке Юрий Гура провёл двойную замену, выпустив Кожушко и Устименко вместо Спинелли и Одарюка. Сразу с началом второго тайма александрийцы пошли вперёд, едва не сравняв счет на 47-й минуте – это Мирошниченко обводным удром метров с 19-ти попал в перекладину! Ещё через две минуты Кожушко влетел на левый край штрафной и пробил в ближний угол, но Ризнык парировал. В конце концов, на 53-й минуте хозяева добились своего: Кирюханцев получил разрезной пас от Мирошниченко и прострелил на линию вратарской, а Калюжный замкнул в касание – 2:1!

Казалось, что после этого Александрия пойдёт дожимать соперника. Тем более, что полтавчане не имели ресурсов для явного усиления игры – в середине второго тайма вместо Яворского и Пешича им пришлось выпускать глубокого резервиста Кушниренко и 20-летнего Кравчука. Впрочем, за 20 минут после гола подопечные Юрия Гуры создали лишь несколько прострелов без замыкания, слабый дальний удар Рыбаки в руки Ризныку и момент с перспективой выхода Кожушко один на один – Пердута в последний момент успел выбить мяч из-под его ног .

Ворскла сидела в глухой обороне, но защищалась не только количеством и борьбой, а и владением. Александрийцы же без моментов начали нервничать, а на 77-й минуте они ещё и меньшинства остались – это Кожушко придержал Кане и увидел перед собой вторую жёлтую! Обозлённый ассистент тренера хозяев – Сергей Локтионов – начал что-то доказывать арбитрам и Юрию Максимову, чуть не спровоцировав драку с последним. В итоге, оба получили красные карточки.

Оставшись в большинстве, Ворскла начала активно выбегать в контратаки. На 84-й минуте смелость полтавчан вылилась во вбегание Челядина на левый край штрафной с выстрелом в ближнюю девятку, однако Артёму не хватило точности. Александрия могла сравнять счёт на 90-й, когда Калюжный обокрал Кушниренко в штрафной и пробил с острого угла – Ризнык парировал!

Наказание за расточительность хозяев едва не пришло на 90+1-й – Кане и Тилль выскочили в контратаку 2-в-2, в завершении которой Оливье принял передачу и вышел один на один с Билыком. Люксембуржец обыграл Олега и выстрелил в пустые, однако мяч на линии ворот заблокировал Грынь! Александрийцы ответили забросом в штрафную на 90+4-й со скидкой на дальнюю штангу, однако Дубра пробить не сумел, а Бабогло в попытке сыграть на добивании грубо срезал Скляра.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал тяжёлую победу Ворслкы. Подопечные Юрия Максимова набрали 24 очка, вернувшись на третью позицию в турнирной таблице. Александрия, имея в активе 18 зачётных баллов, осталась восьмой.

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