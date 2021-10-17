Досадный эпизод случился в середине первого тайма. Ковалец после борьбы с соперником очень неудачно приземлился на ногу, вывернув колено в другую сторону. Футболисту пришлось покидать поле на носилках медицинской бригады. Его заменил Сергей Рыбалка.

Рыбалка: Было понятно, если я вернусь в Украину, то это будет не Динамо и не Шахтер

Предварительные выводы относительно травмы в своем Телеграмм-канале опубликовал врач спортивной медицины Дмитрий Бабелюк. "У Кирилла Ковальца, скорее всего, разрыв передней крестообразной связки. Механизм травмы на 99% указывает именно на это повреждение. Неудачное приземление, вальгусное отклонение в коленном суставе. Абсолютно типичный механизм для разрыва ПХЗ. Золотой стандарт лечения – оперативное вмешательство с целью пластики связи. Восстановление 6-8 месяцев", – написал специалист.

К слову, в нынешнем сезоне, в котором 28-летний хавбек рискует больше не сыграть, Ковалец провел все 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал две результативные передачи.

"Миколенко навіть не бачив удару": Андрієвський про пенальті у ворота Динамо, важке поле Арени Львів і Барселону