Ворскла обіграла Олександрію в рамках 11-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Команди провели дуже яскравий поєдинок, який затьмарила лише важка травма Кирила Ковальця. Можливо, саме лідера півзахисту і не вистачило Олександрії.

Ковалець зазнав моторошної травми у матчі з Ворсклою – лідер Олександрії покинув поле на ношах

Ворскла завдяки дублю Рангеля ще до перерви оформила собі комфортну перевагу, а в другому майстерності Різника вистачило, аби втримати перемогу. Хоча одного разу олександрійці все ж змусили капітулювати голкіпера збірної України.

Завдяки цій перемозі Ворскла набрала 24 очки та піднялася на третє місце в турнірній таблиці УПЛ. Натомість Олександрія залишилася на шостій сходинці.

Ворскла втримала перемогу над Олександрією у феєричному матчі з дублем Рангеля, трьома вилученнями й жахливою травмою