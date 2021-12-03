Тренерский штаб Дженоа во главе с Андреем Шевченко не сможет рассчитывать на полузащитника Николо Ровеллу в ближайших встречах.

В матче 15-го тура Серии А 19-летний хавбек травмировался и был заменен. Медицинское обследование выявило у него повреждение бедра, сообщает Calciomercato .

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Ровелла точно не будет участвовать в двух ближайших поединках Дженоа в Серии А – против Ювентуса (5 декабря) и против Сампдории (10 декабря). Более того, восстановление Николо может затянуться на целый месяц.

Ситуация складывается ужасно для Андрея Шевченко и его тренерского штаба, ведь арендованный у Юве хавбек стал одним из лидеров команды при отсутствии травмированных Дестро, Кришито, Кайседо и других.