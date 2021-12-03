Ужас Шевченко продолжается: Дженоа потеряла "моторчика" на матч с Ювентусом и принципиальное дерби
Тренерский штаб Дженоа во главе с Андреем Шевченко не сможет рассчитывать на полузащитника Николо Ровеллу в ближайших встречах.
В матче 15-го тура Серии А 19-летний хавбек травмировался и был заменен. Медицинское обследование выявило у него повреждение бедра, сообщает Calciomercato.
"Зажгите свечу в храме": в Италии оценили перспективы Шевченко одержать первую победу в матче с Ювентусом
Ровелла точно не будет участвовать в двух ближайших поединках Дженоа в Серии А – против Ювентуса (5 декабря) и против Сампдории (10 декабря). Более того, восстановление Николо может затянуться на целый месяц.
Ситуация складывается ужасно для Андрея Шевченко и его тренерского штаба, ведь арендованный у Юве хавбек стал одним из лидеров команды при отсутствии травмированных Дестро, Кришито, Кайседо и других.
Шевченко разгромно проиграл Милану – красота от Златана, дубль уникального бразильца, Шеву подводит класс Дженоа