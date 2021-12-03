"Эмоции, испытываемые наставником в борьбе с его самым славным игровым прошлым, не вызвали взаимности со стороны «Милана», который не постеснялся отвесить Шевченко три болезненные пощечины.

Шевченко сохраняет оптимизм после 0:5 в первых трех матчах с Дженоа – последующий календарь ужасает

Правда, что у Дженоа нет в обойме целого ряда футболистов, а Шевченко строит долгосрочный проект. Но в трех играх украинец принес "грифонам" только одно очко и ноль голов. А в воскресенье команде ехать в гости к Ювентусу. Зажгите свечу в храме Мадонна делла Гвардия", – посоветовал тифози Дженоа портал Calciomercato.

Напомним, в первых трех матчах с Дженоа украинец набрал лишь одно очко и показал разницу голов 0:5. Следующий матч "грифоны" проведут на выезде против Ювентуса, 5 декабря. Начало встречи в 21:45.

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