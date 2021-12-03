Тренерський штаб Дженоа на чолі з Андрієм Шевченком не зможе розраховувати на півзахисника Ніколо Ровеллу у найближчих зустрічах.

У матчі 15-го туру Серії А проти Мілана 19-річний хавбек травмувався і був замінений. Медичне обстеження виявило у нього пошкодження стегна, повідомляє Calciomercato.

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Ровелла точно не братиме участі у двох найближчих поєдинках Дженоа в Серії А – проти Ювентуса (5 грудня) та проти Сампдорії (10 грудня). Ба більше, відновлення Ніколо може затягнутись аж на цілий місяць.

Ситуація складається жахливо для Андрія Шевченка і його тренерського штабу, адже орендований у Юве хавбек став одним із лідерів команди за відсутності травмованих Дестро, Крішіто, Кайседо та інших.

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