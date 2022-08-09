В матче 11-го тура чемпионата Узбекистана Пахтакор под руководством Максима Шацких драматически потерял три очка в добавленное время благодаря пенальти. Легенда Динамо не сдерживал эмоций и объявил приговор всему узбекскому футболу.

Чемпионат Узбекистана, 11-й тур (перенесенный матч)

Согдиана – Пахтакор – 2:2

Голы: Колакович, 45+1, Норхонов, 90+13 (п.) – Собирходжаев, 8, 19

Удаление: Хамробеков, 52 (Пахтакор, красная карточка)

Шацких пригласил в свой клуб экс-игрока молодежной сборной Украины

"Мы не можем играть в футбол европейского уровня, который хотим, на таком сухом и неполивном поле. Я не люблю говорить об арбитрах, но мы вынуждены. Почему-то две игры происходят невероятные вещи. Мы посмотрим и обсудим эти ситуации.

Вы хотите, чтобы сборная Узбекистана поехала на чемпионат мира, но вы так и будете ждать этого. С таким отношением к футболу в чемпионате. Об этом можно и не мечтать", – цитирует Шацких официальный сайт Пахтакора.

К слову, после 14-ти туров Пахтакор в турнирной таблице идет третьим, имея в своем активе 27 очков. От лидера – Навбахор Наманган – его отделяет 1 пункт.

"До гри з Динамо суддя казав: "Не дай Боже когось травмуєте": бомбардир Прикарпаття – про росіян і справжніх західняків