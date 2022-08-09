У матчі 11-го туру чемпіонату Узбекистану Пахтакор під керівництвом Максима Шацьких драматично втратив три очки у доданий час завдяки пенальті. Легенда Динамо не стримував емоцій і оголосив вирок всьому узбецькому футболу.

Чемпіонат Узбекистану, 11-й тур (перенесений матч)

Согдіана – Пахтакор – 2:2

Голи: Колакович, 45+1, Норхонов, 90+13 (п.) – Собірходжаєв, 8, 19

Вилучення: Хамробеков, 52 (Пахтакор, червона картка)

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"Ми не можемо грати у футбол європейського рівня, який хочемо, на такому сухому та неполивному полі. Я не люблю говорити про арбітрів, але ми змушені. Чомусь дві гри відбуваються неймовірні речі. Ми побачимо та обговоримо ці ситуації.

Ви хочете, щоб збірна Узбекистану поїхала на чемпіонат світу, але ви так і чекатимете цього з таким ставленням до футболу у чемпіонаті. Про це можна і не мріяти", – цитує Шацьких офіційний сайт Пахтакора.

До слова, після 14-ти турів Пахтакор у турнірній таблиці йде третім, маючи у своєму активі 27 очок. Від лідера – Навбахор Наманган – його відділяє 1 пункт.

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