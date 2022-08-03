Защитник Александр Насонов присоединился к команде на правах свободного агента, сообщает пресс-служба узбеков. Контракт рассчитан до конца 2022 года.

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Насонов проводил прошлый сезон в составе второлигового ЛНЗ, но с началом войны перебрался в польский Сокол. Ранее он выступал за Волынь, Металлург Д, Гранит, Мариуполь, Арсенал-Киев, ПФК Львов и Сперанцу. Также в активе защитника есть 21 матч за молодежную сборную Украины.

Напомним, 16 июля Пахтакор объявил о назначении Максима Шацких новым главным тренером. Легенда УПЛ дебютировал с яркой победы над Динамо Самарканд (3:2), что позволило команде подняться на второе место чемпионата Узбекистана.

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