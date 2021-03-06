"Надеемся, что когда-нибудь попадется хорошее поле, и мы сможем показать хороший футбол. Впечатления положительные, достойно сыграли. Даже вдевятером в конце встречи. Пенальти? Я считаю, что эпизод не заслуживает пенальти. Действительно, рука была на Кулаче, но наш игрок не толкал его. Впрочем, опытный игрок, конечно, сразу упал. Это тоже мастерство.

Два удаления, пенальти и обоюдные травмы в видеообзоре матча Мариуполь – Ворскла – 0:1

Судья, на мой взгляд, должен был иначе все рассмотреть. Ясно, что эпизод не тянет на пенальти и удаление. Но ошибаются все. Этот момент все изменил в матче, хотя мы и вдесятером нормально действовали. Увольнение? Я об этом не думаю. Как будет – так будет, что тут сделаешь. Мы об этом не думаем, у нас есть игра, есть коллектив хороший. Сегодня у нас, возможно, был рекорд – на поле одновременно находились два 17-летних юноши. Для УПЛ это очень смело. Поэтому я не волнуюсь об этом. Если руководство решит – так и будет", – заявил Маркевич в эфире Тур ONLINE.

Добавим, что Мариуполь не может одержать победу в 5 турах УПЛ подряд и рухнул на девятую строчку таблицы.

Ворскла одолела Мариуполь благодаря пенальти – приазовцы доигрывали вдевятером, Цитаишвили получил травму