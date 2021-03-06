"Сподіваємося, що коли-небудь нам трапиться хороше поле, і ми зможемо показати хороший футбол. Враження позитивні, гідно зіграли. Навіть удев'ятьох в кінці зустрічі. Пенальті? Я вважаю, що епізод не заслуговує пенальті. Дійсно, рука була на Кулачу, але наш гравець не штовхав його. Втім, досвідчений гравець, звичайно, відразу впав. Це теж майстерність.

Два вилучення, пенальті і обопільні травми у відеоогляді матчу Маріуполь – Ворскла – 0:1

Суддя, на мій погляд, повинен був інакше все розглянути. Ясно, що епізод не тягне на пенальті і вилучення. Але помиляються всі. Цей момент все змінив у матчі, хоча ми і вдесятьох нормально діяли. Звільнення? Я про це не думаю. Як буде – так буде, що тут зробиш. Ми про це не думаємо, у нас є гра, є колектив хороший. Сьогодні у нас, можливо, був рекорд – на полі одночасно перебували два 17-річних хлопці. Для УПЛ це дуже сміливо. Тому я не хвилююся про це. Якщо керівництво вирішить – так і буде", – заявив Маркевич у ефірі Тур ONLINE.

Додамо, що Маріуполь не може здобути перемогу в 5 турах УПЛ поспіль та звалився на дев'яту сходинку таблиці.

Ворскла здолала Маріуполь завдяки пенальті – приазовці догравали вдев'ятьох, Цітаішвілі отримав травму