Команды не слишком радовали большим количеством голевых моментов, поэтому роль главного действующего лица на себя взял рефери Денис Шурман. На 34 минуте Кулач вырывался на рандеву с голкипером, но перед ударом его рукой оттолкнул Быков – пенальти и прямая красная защитнику Мариуполя. Сам пострадавший удачно пробил с "точки".

Ворскла одолела Мариуполь благодаря пенальти – приазовцы доигрывали вдевятером, Цитаишвили получил травму

Азовцы почти не атаковали после перерыва, а на 79 минуте потеряли еще одного игрока. Танковский в подкате скосил Цитаишвили и увидел перед собой вторую желтую. К сожалению, в этом эпизоде травмы получили оба игрока. Финальный свисток Шурмана зафиксировал победу Ворсклы со счетом 1:0.