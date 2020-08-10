"Увидимся на поле", – Вербич вернулся в расположение Динамо после операции

"Я был там, но теперь вернулся. Скоро увидимся на поле", – написал Вербич под своим новым фото в Instagram.

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Напомним, недавно 26-летний словенец перенес операцию в Германии из-за проблем с пахом. По информации официального сайта киевлян, уже сегодня, 10 августа, Беньямин приступил к беговой работе.

В прошлом сезоне УПЛ Вербич провел 25 матчей, в которых отметился 11-ю голами и 4-мя ассистами.

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