toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - БАЗЕЛЬ ЛИГА ЕВРОПЫ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

"Увидимся на поле", – Вербич вернулся в расположение Динамо после операции

18:31 - Читати українською
"Увидимся на поле", – Вербич вернулся в расположение Динамо после операции
Беньямин Вербич и Денис Попов / Фото Instagram

Наставник Динамо Мирча Луческу скоро сможет рассчитывать на ключевого хавбека киевлян Беньямина Вербича.

"Я был там, но теперь вернулся. Скоро увидимся на поле", – написал Вербич под своим новым фото в Instagram.

Костевич может перейти в Динамо уже летом – известны причины

Напомним, недавно 26-летний словенец перенес операцию в Германии из-за проблем с пахом. По информации официального сайта киевлян, уже сегодня, 10 августа, Беньямин приступил к беговой работе.

В прошлом сезоне УПЛ Вербич провел 25 матчей, в которых отметился 11-ю голами и 4-мя ассистами.

Дебютный матч Луческу в Динамо: трансферы, вопросы к 4-м игрокам, 2 любимчика и путаница с именами

blog_ava
Попов вернулся в общую группу Динамо – у киевлян есть потери
08:28
7070
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Межсезонные сборы Беньямин Беньямин Вербич
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
42
мин
Интер
22:00
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?