"Побачимось на полі", – Вербіч повернувся до табору Динамо після операції

"Я був там, але тепер повернувся. Скоро побачимося на полі", – написав Вербіч під своїм новим фото в Instagram.

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Нагадаємо, нещодавно 26-річний словенець переніс операцію в Німеччині через проблеми з пахом. За інформацією офіційного сайту киян, вже сьогодні, 10 серпня, Беньямін приступив до бігової роботи.

У минулому сезоні УПЛ Вербіч провів 25 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та 4-ма асистами.

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