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Костевич может перейти в Динамо уже летом – известны причины

17:38 - Читати українською
Костевич может перейти в Динамо уже летом – известны причины
Владимир Костевич / Фото ФК Лех

Условия трансфера Владимира Костевича в киевский клуб могут несколько измениться.

Защитник польского Леха Владимир Костевич может присоединиться к команде "бело-синих" уже этим летом, сообщает Dynamomania.

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Ранее Динамо объявило о подписании 27-летнего украинца, но по условиям соглашения он должен стать полноценным игроком команды Луческу в январе 2021-го, после завершения своего контракта с польским клубом. Однако, по информации источника, потенциальная продажа Виталия Миколенко и положительный тест на коронавирус Романа Вантуха могут изменить дедлайны перехода Костевича.

Напомним, все трое футболистов выступают на позиции левого защитника.

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Теги
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