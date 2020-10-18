"К сожалению, последние две игры мы завершали вдесятером из-за собственных ошибок. Мы еще молодая команда, и у нас много работы впереди. Молодые игроки делают ошибки, но это все часть учебного процесса.

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Также у нас есть новички – Кьеза, Мората. Они ищут пространство между линиями, и в этом заключалась наша главная цель. Мы знали, что будет много команд, которые будут бороться за Скудетто. Это будет настоящая битва. Мы уже потеряли несколько очков, но я уверен, что мы снова будем на вершине", – приводит слова Пирло Football Italia.

Добавим, что Ювентус набрал 8 очков в четырех турах и занимает четвертое место в Серии А.

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