"Уверен, что мы снова будем на вершине": Пирло сделал дерзкий прогноз, несмотря на неудачу Юве в матче против Кротоне
Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло не делает трагедии из ничьей в матче против Кротоне (1:1).
"К сожалению, последние две игры мы завершали вдесятером из-за собственных ошибок. Мы еще молодая команда, и у нас много работы впереди. Молодые игроки делают ошибки, но это все часть учебного процесса.
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Также у нас есть новички – Кьеза, Мората. Они ищут пространство между линиями, и в этом заключалась наша главная цель. Мы знали, что будет много команд, которые будут бороться за Скудетто. Это будет настоящая битва. Мы уже потеряли несколько очков, но я уверен, что мы снова будем на вершине", – приводит слова Пирло Football Italia.
Добавим, что Ювентус набрал 8 очков в четырех турах и занимает четвертое место в Серии А.
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