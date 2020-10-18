"На жаль, останні дві гри ми завершували вдесятьох через власні помилки. Ми ще молода команда, і у нас багато роботи попереду. Молоді гравці роблять помилки, але це все частина навчального процесу.

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Також у нас є новачки – К'єза, Мората. Вони шукають простір між лініями, і в цьому полягала наша головна мета. Ми знали, що буде багато команд, які боротимуться за Скудетто. Це буде справжня битва. Ми вже втратили кілька очок, але я впевнений, що ми знову будемо на вершині", – наводить слова Пірло Football Italia.

Додамо, що Ювентус набрав 8 очок у чотирьох турах і посідає четверту сходинку Серії А.

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