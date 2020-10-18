Матч против Кротоне (1:1) стал для легенды туринцев 650-ым в рамках Серии А, информирует Opta.

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Буффон дебютировал на профессиональном уровне еще в ноябре 1995 года. Интересно, что семь из десяти его нынешних партнеров (основа на матч против Кротоне) тогда еще даже не родились. Ближайший преследователь Джиджи – экс-защитник Милана Паоло Мальдини, который остановился на 647 поединках в Серии А.

Добавим, что игра против Кротоне стала для 42-летнего Буффона дебютной в текущем розыгрыше Серии А.

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