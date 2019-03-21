Утверждены даты и время начала матчей 23-го и 24-го туров УПЛ

Украинская Премьер-лига объявила даты и время проведения матчей 23-го и 24-го туров чемпионата Украины.
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 23-го и 24-го туров чемпионата Украины сезона 2018/19, сообщает официальный сайт организации.
Определились все участники первой и второй шестерок 2-го этапа УПЛ
23 ТУР
2 апреля (вторник)
Карпаты – Ворскла 17:00
3 апреля (среда)
Александрия – Шахтер 17:00
Заря – Динамо 18:30
Львов – Мариуполь 19:30
6 апреля (суббота)
Олимпик – Десна 14:00
Черноморец – Арсенал-Киев 17:00
Справедливое разделение на шестерки, живые претенденты на бронзу и неубедительное Динамо: итоги 22-го тура УПЛ
24 ТУР
13 апреля (суббота)
Мариуполь – Динамо 14:00
Шахтер – Заря 17:00
Львов – Александр 19:30
14 апреля (воскресенье)
Десна – Карпаты 14:00
Арсенал-Киев – Ворскла 17:00
Черноморец – Олимпик 19:30