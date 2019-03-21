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Утверждены даты и время начала матчей 23-го и 24-го туров УПЛ

12:25 75 Читати українською
Утверждены даты и время начала матчей 23-го и 24-го туров УПЛ
Утверждены даты и время начала матчей 23-го и 24-го туров УПЛ

Украинская Премьер-лига объявила даты и время проведения матчей 23-го и 24-го туров чемпионата Украины.

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 23-го и 24-го туров чемпионата Украины сезона 2018/19, сообщает официальный сайт организации.

Определились все участники первой и второй шестерок 2-го этапа УПЛ

23 ТУР

2 апреля (вторник)

Карпаты – Ворскла 17:00

3 апреля (среда)

Александрия – Шахтер 17:00

Заря – Динамо 18:30

Львов – Мариуполь 19:30

6 апреля (суббота)

Олимпик – Десна 14:00

Черноморец – Арсенал-Киев 17:00

Справедливое разделение на шестерки, живые претенденты на бронзу и неубедительное Динамо: итоги 22-го тура УПЛ

24 ТУР

13 апреля (суббота)

Мариуполь – Динамо 14:00

Шахтер – Заря 17:00

Львов – Александр 19:30

14 апреля (воскресенье)

Десна – Карпаты 14:00

Арсенал-Киев – Ворскла 17:00

Черноморец – Олимпик 19:30

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