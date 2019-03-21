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Затверджено дати і час початку матчів 23-го і 24-го турів УПЛ

12:24 350 Читать на русском
Затверджено дати і час початку матчів 23-го і 24-го турів УПЛ
Затверджено дати і час початку матчів 23-го і 24-го турів УПЛ

Українська Прем'єр-ліга оголосила дати і час проведення матчів 23-го і 24-го турів чемпіонату України.

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 23-го і 24-го турів чемпіонату України сезону 2018/19, повідомляє офіційний сайт організації.

Визначились усі учасники першої та другої шісток 2-го етапу УПЛ

23 ТУР

2 квітня (вівторок)

Карпати – Ворскла 17:00

3 квітня (середа)

Олександрія – Шахтар 17:00

Зоря – Динамо 18:30

Львів – Маріуполь 19:30

6 квітня (субота)

Олімпік – Десна 14:00

Чорноморець – Арсенал-Київ 17:00

Справедливе розподілення на шістки, живі претенденти на бронзу та непереконливе Динамо: підсумки 22-го туру УПЛ

24 ТУР

13 квітня (субота)

Маріуполь – Динамо 14:00

Шахтар – Зоря 17:00

Львів – Олександр 19:30

14 квітня (неділя)

Десна – Карпати 14:00

Арсенал-Київ – Ворскла 17:00

Чорноморець – Олімпік 19:30

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