Затверджено дати і час початку матчів 23-го і 24-го турів УПЛ

Українська Прем'єр-ліга оголосила дати і час проведення матчів 23-го і 24-го турів чемпіонату України.
Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 23-го і 24-го турів чемпіонату України сезону 2018/19, повідомляє офіційний сайт організації.
Визначились усі учасники першої та другої шісток 2-го етапу УПЛ
23 ТУР
2 квітня (вівторок)
Карпати – Ворскла 17:00
3 квітня (середа)
Олександрія – Шахтар 17:00
Зоря – Динамо 18:30
Львів – Маріуполь 19:30
6 квітня (субота)
Олімпік – Десна 14:00
Чорноморець – Арсенал-Київ 17:00
Справедливе розподілення на шістки, живі претенденти на бронзу та непереконливе Динамо: підсумки 22-го туру УПЛ
24 ТУР
13 квітня (субота)
Маріуполь – Динамо 14:00
Шахтар – Зоря 17:00
Львів – Олександр 19:30
14 квітня (неділя)
Десна – Карпати 14:00
Арсенал-Київ – Ворскла 17:00
Чорноморець – Олімпік 19:30