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Утверждены даты и время начала матчей 21-го тура УПЛ

07:30 44 Читати українською
Утверждены даты и время начала матчей 21-го тура УПЛ
Утверждены даты и время начала матчей 21 тура чемпионата УПЛ

Украинская Премьер-лига объявила даты и время проведения матчей 21-го тура чемпионата Украины.

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 21-го тура чемпионата Украины сезона 2018/19, сообщает официальный сайт турнира.

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Мариуполь – Черноморец 14:00

Ворскла – Десна 17:00

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Шахтер – Карпаты 17:00

Динамо – Арсенал-Киев 17:00

Александрия – Олимпик 19:30

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