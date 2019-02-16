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Затверджено дати і час початку матчів 21-го туру УПЛ

07:30 269 Читать на русском
Затверджено дати і час початку матчів 21-го туру УПЛ
Затверджено дати й час початку матчів 21 туру Чемпіонату УПЛ

Українська Прем'єр-ліга оголосила дати і час проведення матчів 21-го туру чемпіонату України.

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 21-го чемпіонату України сезону 2018/19, повідомляє офіційний сайт турніру.

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9 березня (субота)

Маріуполь – Чорноморець 14:00

Ворскла – Десна 17:00

Львів – Зоря 19:30

10 березня (неділя)

Шахтар – Карпати 17:00

Динамо – Арсенал-Київ 17:00

Олександрія – Олімпік 19:30

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УПЛ
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