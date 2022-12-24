"Жезус – один из лидеров нашей команды, он настоящий воин. Зная лично Габриэла и его характер, не сомневаюсь, что он вернется гораздо сильнее, чем раньше.

Зинченко стал лучшим украинцем за границей – результаты голосования

Убежден, что Нкетия отлично выполнит свою работу, каждый верит в него. У нас очень крутой коллектив, есть ощущение единства.

Я просто стараюсь выполнять свою работу как можно лучше. На поле отдаюсь на 100%. Болельщики очень тепло встретили меня в этом клубе. Я до сих пор не могу быть достаточно благодарным за ту поддержку, которую они мене оказали.

В прошлом я видел, что если у вас есть правильное отношение и правильное поведение на поле и вне его, то вы не можете устать физически. Все только в голове. Если все правильно делать в рутине, то вы подготовите свой организм быть свежим – это придерживаться сна, питания, ухаживать за собой. Тогда вы не сможете устать физически", – цитирует Зинченко официальный сайт Арсенала.

Напомним, в текущем сезоне Александр провел за лондонцев 11 матчей во всех турнирах, в которых отличился результативной передачей. Арсенал ушел на зимнюю паузу на первой строчке АПЛ, имея в своем активе 37 очков и опережая Манчестер Сити на 5 пунктов. Свой следующий поединок "канониры" проведут в понедельник, 26 декабря, против Вест Хэма. Начало встречи в 22:00.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?