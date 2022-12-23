В опросе приняли участие как журналисты, так и тренеры, которые должны были назвать тройку лучших выступающих за рубежом украинцев, сообщает "Український футбол".

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Первое место досталось Александру Зинченко, набравшему 320 очков. Вторая ступенька у Виталия Миколенко – 188 баллов, а третья у Руслана Малиновского – 157 очков. В списке оказалось 15 игроков, с подробными результатами можно ознакомиться ниже в таблице.

К слову, Зинченко в этом году перебрался из Манчестер Сити (с которым выиграл АПЛ 2021/22) в Арсенал. В составе "канониров" Саша сыграл в 9 поединках, в которых отметился 1 результативной передачей.

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