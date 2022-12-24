"Жезус – один з лідерів нашої команди, він справжній воїн. Знаючи особисто Габріела та його характер, не сумніваюся, що він повернеться набагато сильнішим, ніж раніше.

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Переконаний, що Нкетія чудово виконає свою роботу, кожен вірить у нього. У нас дуже крутий колектив, є це відчуття єдності.

Я просто намагаюся виконувати свою роботу якнайкраще. На полі віддаюся на 100%. Вболівальники дуже тепло зустріли мене у цьому клубі. Я досі не можу бути достатньо вдячним за те, що вони зробили, яку підтримку надали.

У минулому я бачив, що якщо у вас є правильне ставлення та правильна поведінка на полі й поза ним, то ви не можете втомитися фізично. Все лише в голові. Якщо все правильно робити у рутині, то ви підготуєте свій організм бути свіжим – це дотримуватися сну, харчування, доглядати за собою. Тоді ви не зможете втомитися фізично", – цитує Зінченка офіційний сайт Арсенала.

Нагадаємо, у поточному сезоні Олександр провів за лондонців 11 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився результативною передачею. Арсенал пішов на зимову паузу на першій сходинці АПЛ, маючи у своєму активі 37 очок і випереджаючи Манчестер Сіті на 5 пунктів. Свій наступний поєдинок "каноніри" проведуть у понеділок, 26 грудня, проти Вест Хема. Початок зустрічі о 22:00.

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