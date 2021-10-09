Сборная Украины встречается с Финляндией в рамках отбора на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка Финляндия – Украина на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Финляндия – Украина стартовал в 19:00 по Киеву. Прямая видеотрансляция – на ТРК Украина, Футбол 1 и oll.tv, текстовая онлайн-трансляция – на "Футбол 24".

Сборная Украины начала квалификацию на ЧМ с пяти ничьих. Домашний матч с финнами также завершился мировой – 1:1. Сейчас "сине-желтые" идут третьими в отборочной группе, а Финляндия – наш прямой конкурент. У обеих команд по 5 очков, но подопечные Канервы сыграли на матч меньше.

Уже на 4-й минуте Украина открыла счет. Андрей Ярмоленко дальним ударом с правой ноги поразил нижний угол ворот Градецки. Это 43-й гол Ярмоленко за национальную команду – от рекорда, который принадлежит Андрею Шевченко, вингера Вест Хэма отделяют 5 мячей.

Финляндия – Украина: видео гола Ярмоленко