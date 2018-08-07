Усман Дембеле заинтересовал Арсенал и Манчестер Юнайтед – "канониры" готовы побить трансферный рекорд

Вингер Барселоны Усман Дембеле стал объектом интереса Арсенала и Манчестер Юнайтед. Лондонский клуб готов в перспективе выложить за француза приличную сумму.

Будущее атакующего полузащитника Барселоны Усмана Дембеле до сих пор остается неопределенным. В услугах француза заинтересованы два клуба из Туманного Альбиона – Манчестер Юнайтед и Арсенал, сообщает Mundo Deportivo.

Обратный отсчет в АПЛ: топ-5 игроков, которые могут подорвать рынок и невыносимые 72 часа для Лунина

Малком, который недавно перешел в Барселону, с большой долей вероятности отберет у Дембеле место в составе каталонцев. Этот фактор может подтолкнуть 21-летнего француза к уходу из Барселоны, которая год назад выложила за вингера 140 млн евро (с учетом бонусов).

По итогам сезона 2017/18 можно считать, что Дембеле не оправдал ожиданий – 17 матчей и 3 гола в Ла Лиге. Сначала серьезная травма, дальше слухи о нарушении режима, еще позже – не слишком удачные действия на поле побудили появление слухов о возможном уходе француза с Камп Ноу.

Лондонский Арсенал уже готов арендовать Дембеле на один сезон за 10 млн евро. Летом 2019 "канониры" готовы выложить за чемпиона мира-2018 90 млн евро. Новый наставник Арсенала Унаи Эмери является большим поклонником игры Дембеле и хочет видеть его в своей команде. В случае трансфера Дембеле стал бы самым дорогим подписанием в истории лондонского клуба.

Потенциальный переход Дембеле в Англию не выглядит столь нереальным, как может показаться на первый взгляд. Недавно вингер был замечен в компании звезд Арсенала Пьера-Эмерика Обамеянга, Генриха Мхитаряна и Александра Ляказетта. Связка Дембеле – Обамеянг в Боруссии Д наводила ужас на оппонентов, не стоит исключать вероятности повторения сценария и в Англии.

Артуро Відаль: він тролив Мессі, жорстко бухав, називав футболістів Реала мишами, але це – ідеальний трансфер Барселони

В то же время президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу лично позвонил 21-летнему Дембеле и сообщил, что в клубе рассчитывают на него на следующий сезон. Возможно, именно этот факт побудил француза прервать отпуск и вернуться в расположение Барселоны для подготовки к чемпионату.