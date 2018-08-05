Усман Дембеле досрочно закончил отпуск и вернулся в расположение Барселоны

Форвард Барселоны Усман Дембеле вернулся в расположение "блаугранас" на 8 дней раньше назначенного срока.

Вингер Барселоны Усман Дембеле решил завершить свой отпуск и досрочно начал подготовку к новому сезону, сообщает AS.

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По информации издания, Усман Дембеле должен был отдыхать до 12 августа, однако француз решилзакончить свой отпуск и уже сегодня приступил к тренировкам.

К слову, ранее голкипер "блаугранас" Тер-Штеген поступил аналогично и прервал свой отпуск ради подготовки к новому сезону.

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Напомним, что Барселона недавно приобрела вингера Малкома, который является конкурентом по позиции на поле для Дембеле.

Пожалуй, это приобретение обеспокоило француза и он решил лучше подготовиться к предстоящему футбольному сезону.