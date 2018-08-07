Усман Дембеле зацікавив Арсенал та Манчестер Юнайтед – "каноніри" готові побити трансферний рекорд

Вінгер Барселони Усман Дембеле став об'єктом інтересу Арсенала та Манчестер Юнайтед. Лондонський клуб готовий у перспективі викласти за француза пристойну суму.

Майбутнє атакувального півзахисника Барселони Усмана Дембеле досі залишається невизначеним. У послугах француза зацікавлені два клуби з Туманного Альбіону – Манчестер Юнайтед та Арсенал, повідомляє Mundo Deportivo.

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Малком, який нещодавно перейшов у Барселону, з великою долею ймовірності позбавить Дембеле місця у складі каталонців. Цей фактор може підштовхнути 21-річного француза до відходу з Барселони, яка рік тому виклала за вінгера 140 млн євро (з урахуванням бонусів).

За підсумками сезон 2017/18 можна вважати, що Дембеле не виправдав очікувань – 17 матчів та 3 голи у Ла Лізі. Спочатку серйозна травма, далі чутки про порушення режиму, ще пізніше – не надто вдалі дії на полі спонукали появу чуток про можливий відхід француза з Камп Ноу.

Лондонський Арсенал вже готовий орендувати Дембеле на один сезон за 10 млн євро. Влітку 2019 року "каноніри" готові викласти за чемпіона світу-2018 90 млн євро. Новий наставник Арсенала Унаї Емері є великим прихильником гри Дембеле та прагне бачити його у своїй команді. У випадку трансферу Дембеле став би найдорожчим підписанням в історії лондонського клубу.

Потенційний перехід Дембеле в Англію не виглядає настільки нереальним, як може здаватись на перший погляд. Нещодавно вінгер був помічений у компанії зірок Арсенала П'єра-Емеріка Обамеянга, Генріха Мхітаряна та Александра Ляказетта. Зв'язка Дембеле – Обамеянг у Борусії Д наводила жах на опонентів, не варто виключати ймовірності повторення сценарію і в Англії.

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В той же час президент каталонців Жозеп-Марія Бартомеу особисто зателефонував 21-річному Дембеле та повідомив, що у клубі розраховують на нього на наступний сезон. Можливо, саме цей факт спонукав француза перервати відпустку та повернутись в розташування Барселони для підготовки до чемпіонату.