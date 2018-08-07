Обратный отсчет в АПЛ: топ-5 игроков, которые могут подорвать рынок и невыносимые 72 часа для Лунина

9 августа в АПЛ закрывается летнее трансферное окно. Главным протагонистом на рынке в ближайшие 72 часа обещает стать МЮ, однако украинским фанам особенно интересен "пульс" Челси – Реал.

Тибо Куртуа

Голкипер Челси стремится перебраться в мадридский Реал и даже не появляется на тренировки лондонской команды. Агент бельгийца в интервью Thes Sun открыто заявил о намерении своего клиента сменить обстановку: "Я четко объяснил Челси, что Куртуа хочет в Мадрид, чтобы быть ближе к своей семье. Клуб имеет конкретное предложение, которое нужно принять".

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Отметим, что за ситуацией Куртуа пристально следит украинский голкипер Реала Андрей Лунин. Если бельгиец таки переедет в столицу Испании, то экс-голкипера Зари могут отправить в аренду. К конкуренции с такими монстрами, как Куртуа и Кейлор, Андрей пока не готов, считают в королевском клубе.

Ерри Мина

Жозе Моуринью уже половину лета жалуется, что Манчестер Юнайтед жалеет средства на подписание новых игроков. И вот за три дня до закрытия трансферного окна в Англии "красные дьяволы" очень близкого подобрались к подписанию защитника Барселоны Ерри Мины. Каталонский клуб не рассчитывает на колумбийца, однако требует за него приличную сумму – 40 млн евро. МЮ уже подготовил для Мины котракт звезды первой величины с зарплатой 8,5 млн евро в год. Теперь манкунианцам осталось договориться с клубом Бартомеу, который не намерен уменьшать свои финансовые аппетиты. Эвертон также еще надеется переманить одного из лучших защитников ЧМ-2018, но "ириски" не дотягивают до заявленной Барсой цены.

Жером Боатенг

Еще один интересный вариант для Манчестер Юнайтед. По информации Bild, Бавария готова продать центрбэка сборной Германии за 50 млн евро, а Юнайтед считает 29-летнего футболиста прекрасной возможностью на трансферном рынке. Приобретение Боатенга не зависит от трансфера Мины, это – две разные сделки, утверждают британские СМИ. Моуринью хотел бы получить пару защитников с гарантией на будущее.

Поль Погба

Да, опять Манчестер. Французский хавбек имеет все шансы стать главной трансферной бомбой лета среди людей. Криштиану – немного другой уровень, при всем уважении к новоиспеченному чемпиону мира. Погба хочет покинуть Юнайтед из-за напряженных отношений с Жозе Моуринью, а его агент Мино Райола делает все возможное, чтобы Поль оказался на Камп Ноу. Барса уже сделала первое предложение, которое не удовлетворило МЮ, но переговоры продолжаются. Трансфер Погба может обойтись каталонцам в 115 млн евро. Ювентус также претендует на возвращение своей бывшей звезды, однако Турин для Погба – лишь запасной аэродром.

Антони Мартиаль

"У него родился ребенок. Красивый и здоровый малыш. Но Мартиаль до сих пор не вернулся в команду, хотя уже давно должен был это сделать", – заявил Моуринью несколько дней назад. Отношения между французским вингером и тренером МЮ настолько обострились, что поверить в их будущее сотрудничество практически невозможно. До недавнего времени главными претендентом на Мартиаля считался лондонский Челси, однако в Германии заговорили о потенциальном обмене на Роберта Левандовски. Трансферная стоимость француза оценивается в 70 млн евро, но в условиях современного рынка его переход может потянуть на целую сотню.