Віце-президент Металіста Євген Красніков розповів, чим живуть гравці клубу під час війни в Україні та зробив пропозицію щодо спільних тренувань з представниками національної команди.

"Збори Металіста фінансуються з моєї кишені? Не знаю, звідки взялася ця інформація, але розцінюю її як провокацію. Так, я займаюся керуванням клубу, як і займався. Але харчування, проживання, весь побут команди, як і забезпечення людей, які зараз перебувають на стадіоні в Харкові, все це фінансується лише Олександром Ярославським.

Гравці збірної України можуть готуватись до матчу проти Шотландії з Металістом

Ми переїхали до менш дорогого готелю, але умови прекрасні. Легіонерів тимчасово відпустили – на правах оренди з перспективою повернення, але команда регулярно тренується та проводить спаринги з добрими суперниками – обіграли фінський ХІК, турецький«Башакшехір. Загалом у нас все за планом. Скажу більше: ми готові прийняти у своєму таборі гравців збірної України разом із їхніми сім'ями.

Це стосується тих, хто перебуває у Європі? Усіх, кому це дозволено законодавством України. Все-таки працювати індивідуально та проходити збори всередині команди, з повноцінним тренувальним процесом – це дві великі різниці", – поділився Красніков у коментарі ТаТоТаке.

Росія напала на Україну: Вернидуб рапортує про свою ситуацію на фронті, українське повернення Ракицького (LIVE)