Чемпион мира по боксу в нескольких категориях Александр Усик решил попробовать свои силы в футболе.

Житомирское Полесье сообщило, что Александр Усик присоединился к составу команды. По крайней мере, на товарищеский турнир в рамках зимних сборов.

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"Дорогие друзья! Мое ​​имя Александр Усик, и я дебютирую за Полесье Житомир из Первой лиги. Третьего февраля я дебютирую за эту команду в Турции на турнире Winter Cup. Поехали! Всем бокс, а потом футбол!" – сказал боксер.

Winter Cup-2022 – это турнир для украинских клубов, организуемый телеканалами Футбол 1/2/3. Участниками стали Полесье, Металлист, Черноморец и Верес. 3 февраля житомиряне сыграют против команды из Ровно. Начало матча в 19.00.

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