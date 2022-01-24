"Знаю, что мы будем участвовать в турнире Winter Cup-2022, но я об этом не думаю. У меня есть работа на каждый день, так что о турнире будем думать уже тогда, когда он начнется.

Зимний Кубок: названы призовой фонд и расходы на проведение нового турнира

Металлист, Верес и Полесье – хорошие команды, поэтому будет интересно. Но главное – подготовиться к чемпионату", – поделился Цитаишвили в комментарии телеканалу Футбол.

Добавим, что поединки запланированы с 3 по 12 февраля в турецком городе Белек. Открывать Зимний Кубок будут Верес и Полесье очным противостоянием.

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