Чемпіон світу з боксу в кількох категоріях Олександр Усик вирішив спробувати свої сили у футболі.

Житомирське Полісся повідомило, що Олександр Усик приєднався до складу команди. Принаймні, на товариський турнір у рамках зимових зборів.

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"Любі друзі! Моє ім'я Олександр Усик, і я дебютую за Полісся Житомир із Першої ліги. Третього лютого я дебютую за цю команду у Туреччині на турнірі Winter Cup. Поїхали! Всім бокс, а потім футбол!" – сказав боксер.

Winter Cup-2022 – це турнір для українських клубів, який організовують телеканали Футбол 1/2/3. Учасниками стали Полісся, Металіст, Чорноморець та Верес. 3 лютого житомиряни зіграють проти команди з Рівного. Початок матчу о 19:00.

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